1/5 Genfer Grünen-Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini wird die neue Präsidentin von Pro Velo Schweiz. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Delphine Klopfenstein Broggini wird neue Präsidentin von Pro Velo Schweiz

Pro Velo lehnt Idee einer Velo-Steuer zur Finanzierung von Velowegen ab

Hasan Candan zum neuen Vizepräsidenten gewählt

Wechsel an der Spitze: Die Genfer Grünen-Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini (48) wird die neue Präsidentin von Pro Velo Schweiz. Der bisherige Präsident Matthias Aebischers (57, SP) wurde vergangenen Sonntag in die Berner Stadtregierung gewählt. Aus dem gleichen Grund gibt der frühere Fernsehjournalist nach der Wintersession auch sein Amt als Nationalrat ab.

Nach dem Volksnein zum Autobahnausbau vom vergangenen Sonntag müsse man nun die Veloinfrastruktur weiter ausbauen, sagte Klopfenstein Broggini an der Versammlung in Saint-Maurice im Unterwallis: «Unser Sieg am 24. November eröffnet auch dem Velo ganz neue Möglichkeiten. Wir können jetzt mehr in Lösungen investieren, die den wirklichen Bedürfnissen der Menschen gerecht werden.»

Nein zu Velo-Steuer

Eine klare Absage erteilte die Genfer Nationalrätin dem Vorhaben, Velowege über eine Abgabe für Velofahrerinnen und Velofahrer zu finanzieren. Wie Blick am Donnerstag berichtete, lässt der Bund die Idee im Rahmen einer Studie prüfen. Diese sei «ergebnisoffen», wie das Bundesamt für Strassen (Astra) betonte.

Zwar handle es sich bisher lediglich um eine Idee, so Klopfenstein Broggini. Pro Velo sei aber strikt dagegen: «Man hat ein wenig den Eindruck, dass es sich um einen Racheakt handelt», sagte die neugewählte Präsidentin von Pro Velo.

Auch der Verkehrs-Club Schweiz (VCS) wehrt sich bereits: «Der VCS lehnt das Ansinnen kategorisch ab und wehrt sich gegen die Idee, Velofahrende noch stärker zu schröpfen», hiess es in einer Medienmitteilung.

Hasan Candan wird Vizepräsident

Klopfenstein Broggini war bisher Vizepräsidentin von Pro Velo. Zum neuen Vizepräsidenten wählte die Versammlung den Luzerner SP-Nationalrat Hasan Candan.

Neu in den Vorstand der Organisation gewählt wurden ausserdem die frühere SP-Nationalrätin und Berner Gemeinderätin Ursula Wyss sowie Lukas von Wyl, Co-Präsident von Pro Velo Luzern.