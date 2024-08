Effizienteres Asylsystem Schweiz passt wegen EU-Asyl- und Migrationspakt Gesetze an

Die Schweiz will den EU-Asyl- und Migrationspakt in Teilen übernehmen. Der Bundesrat hat die dafür nötigen Anpassungen des Schweizer Rechts in eine Vernehmlassung gegeben. Diese dauert bis zum 14. November.