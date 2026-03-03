«Einige Schweizer» konnten ausreisen

Die Medienkonferenz beginnt. Auf ein Statement wird verzichtet, die Journalisten dürfen gleich mit Fragen beginnen. Auf der Travel-App des Bundes seien weiterhin über 4000 Schweizerinnen und Schweizer registriert. «Einige Schweizer» hätten mit kommerziellen Flügen das Land verlassen können.

Auf Nachfrage präzisiert Jenni, «einige Dutzend» hätten aus Abu Dhabi ausreisen können.