«Wir verstehen die Frustration»
Marianne Jenni zur Situation:«Wir bitten Sie, sich in Geduld zu üben»

EDA gibt Update
«Einige Schweizer» konnten ausreisen

Kurzfristig hat das Aussendepartement zu einer Medienkonferenz um 17.00 Uhr zur Situation der Schweizer im Nahen Osten geladen. Blick berichtet live.
Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion im EDA, informiert über die Situation im Nahen Osten.
Foto: keystone-sda.ch

  • Über 4000 Schweizer Touristen im Nahen Osten gestrandet, EDA informiert heute.
  • Schweiz organisiert keine Rückholaktion, verweist auf Linienflüge bei Verfügbarkeit.
  • Deutsche Regierung startet Rückholflüge für Kinder, Kranke und Schwangere morgen.
Tobias BruggmannRedaktor Politik
vor 21 Minuten

Medienkonferenz beendet

Nachdem die Fragen auch auf französisch wiederholt wurden, ist die Medienkonferenz beendet. 

vor 28 Minuten

Gibt es eine Priorisierung?

Es gäbe für die Schweiz keine Prioritätenliste für die Evakuierung nach Orten oder nach Personen, sagt Jenni.

vor 30 Minuten

«Es gab bisher noch keine Evakuationsflüge von anderen Ländern»

Man sei in einer internationalen Arbeitsgruppe, sagt Jenni. Da gebe es einen regelmässigen Austausch. «Es gab bisher noch keine Evakuationsflüge von anderen Ländern.» Alle die ausreisen konnten, seien mit kommerziellen Flügen geflogen. 

vor 31 Minuten

Jenni: Gibt auch positive Rückmeldungen

Angesprochen auf die Kritik sagt Jenni, es gäbe auch positive Rückmeldungen von Leuten, die nun zurückgekehrt seien. 

vor 32 Minuten

«Komplexe» Situation

Die Schweiz sei in Gesprächen mit Fluggesellschaften. Es brauche aber Slots und Bewilligungen, das sei eine komplexe Situation, sagt Jenni. Man arbeite mit «Hochdruck» an einer Lösung, um Optionen für eine Rückreise zu evaluieren. «Das geht nicht von einer Stunde auf die andere.»

vor 33 Minuten

«Einige Schweizer» konnten ausreisen

Die Medienkonferenz beginnt. Auf ein Statement wird verzichtet, die Journalisten dürfen gleich mit Fragen beginnen. Auf der Travel-App des Bundes seien weiterhin über 4000 Schweizerinnen und Schweizer registriert. «Einige Schweizer» hätten mit kommerziellen Flügen das Land verlassen können.

Auf Nachfrage präzisiert Jenni, «einige Dutzend» hätten aus Abu Dhabi ausreisen können.

vor 50 Minuten

Medienkonferenz um 17.00 Uhr

Das Aussendepartement (EDA) führt heute um 17 Uhr einen Point de Presse zur Situation von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern im Nahen Osten durch. Anwesend sein wird Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion im EDA. 

Über 4000 Schweizer Touristen sitzen zurzeit im Nahen Osten fest. Gibt es jetzt Hoffnung für sie? Kurzfristig hat das Schweizer Aussendepartement (EDA) zu einer kurzen Medienkonferenz um 17 Uhr geladen. Informieren wird Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion im EDA. 

Bislang führt die Schweiz keine organisierten Ausreisen durch, wie es an einer Medienkonferenz am Montag hiess. Das EDA verwies dabei auf den regulären Linienverkehr: Schweizer Staatsbürger sollen in erster Linie kommerzielle Flüge nutzen, sobald diese wieder aufgenommen werden.

Ändert sich das? So plant zum Beispiel die deutsche Regierung eine Rückholaktion für Kinder, Kranke und Schwangere. Der erste Flug soll am Mittwoch starten. 

Blick berichtet in einem Liveticker ab 17 Uhr über die Medienkonferenz. 

