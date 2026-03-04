Die kantonale Asylunterkunft beim Bahnhof Wildegg AG soll drei weitere Jahre betrieben werden. Das Bauprojekt für das als Unterkunft genutzte, ehemalige Hotel verzögert sich. Die Unterkunft bietet Platz für bis zu 140 Personen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die neue Eigentümerin des Aarehofs, die ELIRO Invest AG, sei bereit, den Mietvertrag für das derzeit als Asylunterkunft genutzte Hotel um drei Jahre oder bis zum Vorliegen eines bewilligten Bauprojekts zu verlängern. Dies teilte das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Mittwoch mit.

Der Kantonale Sozialdienst (KSD) beabsichtige, dem Regierungsrat in den kommenden Wochen einen Verpflichtungskredit für den neuen Mietvertrag zu beantragen. Die Verlängerung der Zwischennutzung stehe unter Vorbehalt des Kreditbeschlusses.

Der Betrieb der kantonalen Unterkunft führte in den letzten drei Jahren gemäss Angaben des DGS zu keinerlei Beanstandungen. Der Gemeinderat Möriken-Wildegg sei daher mit der verlängerten Zwischennutzung einverstanden und wird sich zusammen mit dem KSD für einen weiterhin ruhigen Betrieb einsetzen.

Die kantonale Unterkunft Aarehof in Möriken-Wildegg bietet Platz für 140 Personen und ist derzeit zu 76 Prozent ausgelastet.