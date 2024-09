Appenzell Innerrhoden korrigiert Abstimmungsergebnisse

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Abstimmungsresultat ändere sich grundsätzlich nichts, teilte die Ratskanzlei am Montag mit. Beide Vorlagen seien deutlich abgelehnt worden. Die verantwortlichen Personen würden sich künftig wieder strikte an das «Vier-Augen-Prinzip» halten, heisst es weiter

Konkret waren es bei der Biodiversitätsinitiative 1296 Ja- und 4219 Nein-Stimmen. Gemeldet hatte Innerrhoden 1396 Ja- und 4108 Nein-Stimmen. Bei der BVG-Vorlage waren es 2042 Ja- und 3328 Nein-Stimmen. Fälschlicherweise bekanntgegeben wurden am Sonntag 1942 Ja- und 3439 Nein-Stimmen.