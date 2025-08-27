Bern und Graubünden verlieren Nationalratssitz

Die beiden Kantone Bern und Graubünden verlieren bei den Wahlen 2027 je einen Nationalratssitz. Das hat der Bundesrat am Mittwoch bekanntgegeben.

Im Nationalratssaal kommt es zu Verschiebungen: Die Kantone Bern und Graubünden verlieren je einen Sitz. Foto: Keystone

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Im Kanton Graubünden endet eine Ära. Seit über 60 Jahren schickte der Kanton jeweils fünf Nationalräte nach Bern. Doch damit ist jetzt Schluss. Der Bundesrat hat am Mittwoch neu berechnet, welcher Kanton wie viele Politiker in die grosse Kammer entsendet. Weil die Bevölkerung im Bergkanton weniger rasch wächst als etwa in Luzern, verlieren die Bündner bei den Wahlen 2027 einen Sitz.

Auch der Kanton Bern verliert einen Sitz – nicht zum ersten Mal: Bereits 2015 und 2019 musste Bern jeweils einen abgeben. Neu entsendet er nur noch 23 Politikerinnen und Politiker ins Bundeshaus. Zu den Gewinnern gehören hingegen Luzern und Freiburg: Sie erhalten je einen zusätzlichen Sitz und kommen so auf 10 respektive 8 Sitze.

Die Nationalratssitze werden auf die Kantone im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl verteilt, wobei jeder Kanton Anspruch auf mindestens einen Sitz hat.

+++ folgt mehr +++