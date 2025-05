Die Sozialwerke AHV, IV und EO haben im vergangenen Jahr positive Betriebsergebnisse erzielt. (Themenbild) Foto: Keystone

Darum gehts AHV, IV und EO schlossen 2024 mit positiven Ergebnissen ab

Die Einnahmen der Sozialversicherungen stiegen um 3,3 Prozent

AHV verzeichnete ein Betriebsergebnis von 5,6 Milliarden Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die drei Sozialwerke AHV, Invalidenversicherung (IV) und Erwerbsersatzordnung (EO) haben 2024 mit positiven Betriebsergebnissen abgeschlossen. Insgesamt stiegen die Einnahmen der drei Sozialversicherungen um 3,3 Prozent.

Die AHV verzeichnete ein Betriebsergebnis von 5,6 Milliarden Franken, die IV ein Plus von 235 Millionen Franken und die EO ein Plus von 321 Millionen Franken. Diese Zahlen meldete am Donnerstag Compenswiss, der Ausgleichsfonds der drei Sozialversicherungen. Nur die IV fällt etwas ab, mit einem Minus von 19 Millionen Franken.

Positiv waren auch die Umlageergebnisse der AHV mit 2,8 Milliarden Franken sowie der EO von 196 Millionen Franken. Die Schulden der IV bei der AHV verharrten damit beim Stand von rund 10,3 Milliarden Franken.

Das von Compenswiss verwaltete Gesamtvermögen der drei Sozialwerke betrug 46,1 Milliarden Franken, rund 5,5 Milliarden Franken mehr als 2023. Gründe dafür waren die zugunsten der AHV Anfang 2024 erhöhte Mehrwertsteuer sowie Anlagerenditen.