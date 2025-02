Der Bundesrat empfiehlt die Demokratie-Initiative für eine erleichterte Einbürgerung zur Ablehnung. Er verzichtet auch darauf, einen direkten oder indirekten Gegenvorschlag zu unterbreiten, wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte.

1/4 Rund ein Viertel der Einwohner in der Schweiz hat keinen roten Pass. Das möchten die Initianten der Demokratie-Initiative ändern. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Bundesrat lehnt Initiative für erleichterte Einbürgerung ab

Beat Jans plant Studien zur Verbesserung des Einbürgerungsverfahrens

Demokratie-Initiative fordert Einbürgerung nach fünf Jahren Aufenthalt

Die Schweiz soll den roten Pass grosszügiger vergeben: Das fordert die Demokratie-Initiative. Sie wurden am 21. November 2024 eingereicht.

Neu soll schon nach fünf Jahren rechtmässigen Aufenthalts in der Schweiz eine Einbürgerung möglich sein, unabhängig von der Niederlassungsbewilligung. Und auch die meisten anderen Kriterien sollen gelockert werden oder ganz fallen, fordert die Initiative. Keiner soll mehr in einem Test beweisen müssen, dass man integriert ist, oder der Bezug von Sozialhilfe soll kein möglicher Ablehnungsgrund mehr sein.

Jans kündigt Einbürgerungs-Studien an

Doch der Bundesrat ist damit nicht einverstanden mit dem Vorhaben, wie er am Mittwoch mitteilte. Die Regierung empfiehlt die Demokratie-Initiative für eine erleichterte Einbürgerung darum zur Ablehnung. Er verzichtet auch darauf, einen direkten oder indirekten Gegenvorschlag zu unterbreiten.

Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die Initiative «erheblich in die bestehenden kantonalen Kompetenzen und die föderalistische Ausgestaltung des ordentlichen Einbürgerungsverfahrens» eingreife. So findet die Regierung, dass an der Dreistufigkeit des Schweizer Bürgerrechts und den Kompetenzen der jeweiligen Staatsebene festgehalten werden solle.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement von Beat Jans (60) will aber zwei Studien in Auftrag geben. Diese sollen eine Grundlage bieten, um Verbesserungspotenziale im Einbürgerungsverfahren zu identifizieren.