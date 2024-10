Delegiertenversammlung in Herisau AR Präsidentin schwört Grüne auf «Referendumslegislatur» ein

Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone hat ihre Partei an der Delegiertenversammlung in Herisau AR am Samstag auf eine «Referendumslegislatur» eingeschworen. Während beim Klimaschutz und der Chancengleichheit gekürzt werde, stiegen die Militärausgaben unaufhaltsam.