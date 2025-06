1/5 Die Debatte über die Juso-Initiative kommt heute in den Ständerat. Foto: Keystone

Darum gehts Ständerat debattiert Juso-Initiative für 50 Prozent Erbschaftssteuer auf Vermögen über 50 Millionen

Gegner warnen vor Wirtschaftsschaden und Störung der föderalistischen Ordnung

Steuerausfälle von mehreren Hundert Millionen Franken pro Jahr erwartet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

vor 9 Minuten vor 9 Minuten Start mit Verzögerung Aufgrund eines anderen Geschäftes zur Transparenz juristischer Personen startet der Ständerat mit einiger Verzögerung in die Debatte. Noch ist nicht genau abzusehen, wann der Schlagabtausch startet. Hier bleibt ihr aber auf dem laufenden. 07:30 Uhr 07:30 Uhr Bald geht's los Die Initiative der Jungsozialisten erreicht den Ständerat. 50 Prozent Steuern sollen Erben auf ein Vermögen ab 50 Millionen abdrücken, so die Forderung. Die «Initiative für eine Zukunft» gilt bei vielen Politikerinnen und Politikern als zu extrem. Die Ablehnung ist gross, weshalb sie kaum eine Chance haben wird. Wie hitzig die Debatte wird, gibt es hier live ab 8.30 Uhr. Ende des Livetickers

Es ist ein hitziges Thema, über das der Ständerat heute debattiert: Die Jungsozialisten verlangen mit einer Initiative eine Erbschaftssteuer von 50 Prozent auf Vermögen über 50 Millionen Franken – sie soll auch rückwirkend gültig sein. Die Einnahmen sollen zu zwei Dritteln an die Kantone und zu einem Drittel an den Bund gehen – und in einem speziellen Klima-Fonds gebündelt werden.

Der Nationalrat hat die Juso-Initiative «für eine Zukunft» nach einer Monsterdebatte im Frühling bereits zur Ablehnung empfohlen. Die vorberatende Kommission des Ständerats beantragt ebenfalls ein Nein zum Begehren.

Warnung vor massiven Steuerausfällen

Die Mehrheit ist der Meinung, dass die verlangte Erbschaftssteuer der Wirtschaft schadet und zudem die föderalistische Ordnung stört – Erbschaftssteuern seien Sache der Kantone. Zudem warnen Gegner vor massiven Steuerumgehungen und Kapitalflucht: Es wird mit Steuerausfällen von mehreren Hundert Millionen Franken pro Jahr gerechnet.

In die Offensive gehen auch Familienunternehmen: So erklärt Yannik Berner (32), FDP-Grossrat und Jungunternehmer aus dem Aargau, warum die Juso-Initiative ein «Frontalangriff» auf sein Unternehmen sei.

Einen alternativen Verfassungsartikel will die Kommissionsmehrheit nicht und deshalb auch keinen Gegenvorschlag. Eine Minderheit will die Initiative Volk und Ständen zur Annahme empfehlen.

Die Initianten halten dagegen: Es gehe um eine Frage der Gerechtigkeit – und um Klimaschutz. Wer mehr als 50 Millionen vererbe, habe überproportional von einem System profitiert, das zur Klimaerhitzung beigetragen habe, sagen Vertreter der Juso.