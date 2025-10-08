Hunderte Rumänen von Aussenwelt abgeschnitten

Der Wetterdienst hatte am Dienstag die höchste Unwetter-Alarmstufe für Bukarest und fünf Landkreise im Süden und Südosten Rumäniens ausgerufen. (Archivbild)
Foto: ROBERT GHEMENT
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Wetterdienst hatte am Dienstag die höchste Unwetter-Alarmstufe für Bukarest und fünf Landkreise im Süden und Südosten Rumäniens ausgerufen.
Hunderte Schulen und andere Bildungseinrichtungen in der betroffenen Region blieben wegen der Überschwemmungen am Mittwoch geschlossen. Bäume stürzten um, Strassen wurden überschwemmt. Rund 13'000 Haushalte waren ohne Strom.