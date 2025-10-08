DE
FR
Abonnieren

Chaos wegen Überschwemmung
Hunderte Rumänen von Aussenwelt abgeschnitten

Nach heftigen Regenfällen in Rumänien ist ein Dorf von der Aussenwelt abgeschnitten. Hunderte Bewohner sitzen im Dorf Silistea im Südosten des Landes fest, weil die Zufahrtsstrassen unter Wasser sind, wie der Rettungsdienst am Mittwoch berichtete.
Publiziert: vor 37 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Der Wetterdienst hatte am Dienstag die höchste Unwetter-Alarmstufe für Bukarest und fünf Landkreise im Süden und Südosten Rumäniens ausgerufen. (Archivbild)
Foto: ROBERT GHEMENT
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Wetterdienst hatte am Dienstag die höchste Unwetter-Alarmstufe für Bukarest und fünf Landkreise im Süden und Südosten Rumäniens ausgerufen.

Hunderte Schulen und andere Bildungseinrichtungen in der betroffenen Region blieben wegen der Überschwemmungen am Mittwoch geschlossen. Bäume stürzten um, Strassen wurden überschwemmt. Rund 13'000 Haushalte waren ohne Strom.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen