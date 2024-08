Viola Amherd will die Armee mit einem 10-Milliarden-Sonderfonds aufrüsten. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats unterstützt den Plan, versenkt am Schluss aber die Armeebotschaft.

1/6 Die Schweizer Armee braucht deutlich mehr Geld, um rasch wieder verteidigungsfähig zu werden.

Von einem Chaos ist die Rede, von einem Ghetto oder Tohuwabohu. Die Armeefinanzen sorgen für ein Durcheinander– einmal mehr! Zuletzt am Dienstag in der Sitzung der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats.

Seit Monaten entwickeln Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Bundesbern kreative Vorschläge, um neue Finanzierungsquellen für die Erneuerung der Armee zu finden. Einige dieser Ideen sind bereits gescheitert, andere werden noch diskutiert.

Noch vor den Sommerferien hat Verteidigungsministerin Viola Amherd (62) einen Plan vorgelegt, mit dem die Armee viel schneller aufgerüstet werden soll: mit einem 10-Milliarden-Sonderfonds. Ihre Bundesratskollegen soll sie vorgängig nicht informiert haben, hiess es damals aus bundesratsnahen Kreisen.

Erst zugestimmt, dann abgeschossen

Doch nun kommt Amherds Spezialfonds doch noch aufs politische Parkett. Die Nationalratskommission hat einem Antrag von Mitte-Nationalrat Martin Candinas (43, GR) zugestimmt, der Amherds Idee wieder aufnimmt. Die Armee soll sich beim Finanzdepartement mit bis zu zehn Milliarden Franken verschulden dürfen, damit sie schon ab 2030 ein Budget von 1 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) zur Verfügung hat. Ab 2035 müsste sie dann das Darlehen bis 2045 aus ihrem offiziellen Budget abstottern.

Dieser Idee stand ein Antrag der nationalrätlichen Finanzkommission gegenüber, wonach die Armee zwar mehr Geld erhalten sollte. Im Gegenzug würde aber etwa auf Kosten der Entwicklungshilfe und der Kantone gespart. Gemäss Blick-Informationen obsiegte knapp der Candinas-Antrag – dank eines Stichentscheids von Kommissionspräsidentin Priska Seiler Graf (55, SP).

Der Zahlungsrahmen der Armee für den Zeitraum 2025 bis 2028 würde so vorerst um vier Milliarden Franken auf 29,8 Milliarden Franken aufgestockt. Der restliche Zustupf flösse in den Jahren danach. Das links-grüne Lager will damit verhindern, dass die internationale Zusammenarbeit unter die Räder kommt.

Werbung

Weiteres Chaos vorprogrammiert

Allerdings wurde in der Gesamtabstimmung der Zahlungsrahmen der Armee abgelehnt. Und damit quasi auch der Spezialfonds wieder abgeschossen, über den kurz zuvor noch debattiert wurde. Eine unheilige Allianz von SVP, Teilen der FDP, SP und Grünen war dagegen.

Die SVP, weil sie grundsätzlich beim Bundesbudget sparen will und im Spezialfonds eine Aushebelung der Schuldenbremse sieht. Links-Grün, weil sie das Armeebudget generell nicht erhöhen will. Die SP hofft im Weiteren darauf, dass allenfalls der Ukraine-Armee-Deal noch einmal auflebt.

Da die Fronten in der Frage der Armeefinanzierung ständig wechseln, geht die Kommission nun mit einem widersprüchlichen Resultat in den Nationalrat. Offiziell lautet der Antrag an die grosse Kammer auf Nichteintreten. Allerdings könnte das Plenum Eintreten beschliessen, so würde eine weitere Mammutdebatte mit unzähligen Anträgen anstehen. Weitere Chaostage im Parlament sind also vorprogrammiert.