DE
FR
Abonnieren

«Chaos, Chaos, Chaos»
Das sagen Parlamentarier zur 10-Millionen-Initiative

Die Gegner der SVP-Zuwanderungsinitiative bezeichnen diese auf breiter Front als Chaos-Initiative. Das Naming passt der SVP ganz und gar nicht.
Publiziert: vor 17 Minuten
Kommentieren
Mehr Politik-Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen