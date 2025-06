Cassis zum EU-Dossier Schwierige Weltlage hat geholfen

Die schwierige Weltlage hat laut Bundesrat Ignazio Cassis dem EU-Dossier in der Schweiz geholfen. In den Verhandlungen über die neuen Abkommen habe die Schweiz mehr erreicht, als sie sich erhoffen konnte, liess er in einem Interview verlauten.

