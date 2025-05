Bundesrat Ignazio Cassis und das Aussendepartement beabsichtigen, die Ministerkonferenz der OSZE im Dezember 2026 in Lugano abzuhalten. Vier Jahre nach der ersten Ukraine Recovery Conference würde die Stadt im Tessin so erneut ein internationales Treffen ausrichten.

OSZE-Treffen soll in Lugano stattfinden

Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis will die OSZE-Konferenz 2026 in Lugano organisieren. (Archivbild) Foto: URS FLUEELER

Cassis bestätigte den Plan, die Konferenz in Lugano durchzuführen, bei einem gemeinsamen Treffen mit der Tessiner Regierung in Mezzana nahe Chiasso TI. Die Erfahrungen mit der Ukraine Recovery Conference (URC) könnten genutzt werden, liessen Cassis und dessen Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) verlauten.

Sowohl die Kantonsbehörden als auch die Stadt Lugano seien konsultiert worden, hiess es in der Mitteilung weiter. Das Treffen erlaube es, «die italienische Schweiz bekannt zu machen» und «auf das friedliche Zusammenleben verschiedener Kulturen und Sprachen in der Schweiz hinzuweisen», liess sich Cassis zitieren. Und weiter: «Angesichts der aktuellen geopolitischen Situation ist das ein wichtiges Zeichen.»

Weltweit grösste regionale Sicherheitsorganisation

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit Sitz in Wien ist die weltweit grösste regionale Sicherheitsorganisation. Sie vereinigt 57 Teilnehmerstaaten, unter ihnen auch die USA und Russland. Ziele der OSZE sind die Sicherung von Frieden und der Wiederaufbau nach Konflikten. Die Schweiz gehört der OSZE seit deren Gründung 1975 an und übernimmt 2026 zum dritten Mal den Vorsitz nach 1996 und 2014.

Einmal im Jahr, in der Regel im Dezember, organisiert das vorsitzende Land die Ministerkonferenz. Für den Anlass in Lugano genehmigte der Bundesrat am Mittwoch ein zusätzliches Budget von 5,25 Millionen Franken.