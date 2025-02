Bundesverwaltung Monnerat leitet künftig Bundesamt für Lebensmittelsicherheit

Der Bundesrat hat Laurent Monnerat zum neuen Direktor des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ernannt. Monnerat tritt am 1. August 2025 die Nachfolge von Hans Wyss an, der das Amt seit 2003 leitet und dann in den Ruhestand tritt.

Publiziert: 16:31 Uhr