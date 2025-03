Darum gehts Bundesratswahl: Martin Pfister und Markus Ritter kandidieren für Viola Amherds Nachfolge

Pfister: Zuger Gesundheitsdirektor mit Krisenerfahrung

vor 19 Minuten Pfister gewählt Der neue Bundesrat heisst Martin Pfister. Er erhält 134 Stimmen. Grosser Jubel auf der Tribüne, wo die Zuger sitzen. Ritter macht 110 Stimmen. Auch er erhebt sich und applaudiert lange. 0:29 Ergebnis steht fest: Hier wird Martin Pfister als neuer Bundesrat verkündet Der Zuger Gesundheitsdirektor Pfister wird der 123 Bundesrat der Schweiz. Erst am letzten Tag ist er auf das Mitte-Kandidatenkarrussel gesprungen. Anfang war er bei der Bevölkerung noch unbekannt, doch in den letzten Wochen konnte der das Blatt drehen. Pfister wird nun aus dem zweiten Stock nach unten gebracht und wird gleich erklären, ob er die Wahl annimmt. Unter grossem Applaus vom ganzen Saal tritt er vor die Bundesversammlung und betritt das Rednerpult. vor 1 Minute vor 1 Minute Pfister stürzt fast bei Entgegennahme der Gratulationen 1:17 Als Bundesrat gewählt: Pfister stürzt fast bei Entgegennahme der Gratulationen vor 1 Minute vor 1 Minute Sie zog die Fäden für Pfister im Hintergrund Bettina Mutter hat im Hintergrund die Fäden für die Kandidatur Pfister gezogen. Die langjährige PR-Beraterin sagt zu Blick: «Zeit war die grösste Herausforderung. Martin Pfister hat es in nur fünf Wochen geschafft, im Bundeshaus sich einen Namen zu machen.» Entscheidend gewesen seien seine Fähigkeiten und ein gutes Team. Er habe mit seinen Werten und Überzeugungen punkten können. «Ich habe grosse Freude!» vor 2 Minuten vor 2 Minuten So sieht der alte und neue Bundesrat aus Nun folgt eine kleine, informelle Besprechung des neuen Bundesrates, danach beginnt die Medientour. vor 3 Minuten vor 3 Minuten Das erste Zusammentreffen mit dem Bundesrat Zusammen mit dem Bundesratssprecher läuft Pfister zum Bundeshaus West, wo der Bundesrat tagt. «Herzlich Willkommen», sagt Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. vor 6 Minuten vor 6 Minuten Treffen mit Bundesratskollegen, Apéro und Medientour Sofort nach der Vereidigung verlässt Pfister den Saal wieder. Auf ihn wartet ein Treffen mit den neuen Bundesratskollegen, ein Apéro aus dem Heimatkanton und eine Tour bei den Medien. vor 7 Minuten vor 7 Minuten «Ich schwöre es» Gleich nach seiner Rede wird Pfister vereidigt. Doch zuerst gibts Blumen von Nationalratspräsidentin Riniker und Fraktionschef Bregy. Er hebt drei Finger. «Ich schwöre es» vor 12 Minuten vor 12 Minuten Vor kurzem kannte ihn noch kaum einer, jetzt ist er Bundesrat Der neugewählte Mitte-Bundesrat Martin Pfister tritt ans Mikrofon: «Ich sagte oft den Satz, Kasernen sind mir vertrauter als das Bundeshaus.» Inzwischen sei er in beiden Welten daheim, sagt er im Rat. «Mein Platz ist jetzt im Bundesrat, ich freue mich auf diese Zusammenarbeit.» Er bedankt sich bei seinem Konkurrenten Markus Ritter, für den fairen Wahlkampf. Er wolle sich für den sozialen und gesellschaftlichen Ausgleich sorgen. «Ich sage ihnen gerne: Ich nehme die Wahl in den Bundesrat an». vor 20 Minuten vor 20 Minuten Gibt es bald Zuger Kirschtorte Nun sind auch die Zettel des zweiten Wahlgangs eingesammelt und ausgezählt. Macht Pfister nur eine einzige Stimme mehr, so steht gleich der Sieger der Wahl fest. vor 25 Minuten vor 25 Minuten Pfister wartet hinter verschlossenen Türen Bewacht von zwei Bundespolizisten wartet Martin Pfister im Büro des Generalsekretärs des Parlaments. In wenigen Minuten könnte er das Zimmer als neu gewählten Bundesrat verlassen. vor 29 Minuten vor 29 Minuten Mitte-Gmür: «Ich gehe davon aus, dass es im zweiten Wahlgang reichen könnte» Die Innerschweiz hat einen Bundesratssitz mit Martin Pfister zum Greifen nah. «Ich gehe davon aus, dass es im zweiten Wahlgang reichen könnte» Weitere Einträge laden

Es war ein kurzer Wahlkampf: Doch am Mittwoch wählen die National- und Ständeräte einen Nachfolger von Viola Amherd (62). Zur Auswahl stehen Martin Pfister (61) und Markus Ritter (57).

Martin Pfister ist seit 2016 Gesundheitsdirektor des Kantons Zug. Während der Corona-Pandemie konnte er so Erfahrungen im Krisenmanagement sammeln. Der Vater von vier Kindern ist mit seiner Frau Cacilda Teil einer grossen Patchwork-Familie. Die Unterstützung seiner Liebsten sei ihm immer sehr wichtig gewesen, betonte er mehrfach. Auf das Bundesrats-Kandidatenkarrussel sprang er erst ganz am Schluss auf. Reicht es für ihn, auch wenn er in Bern bisher weniger vernetzt war als sein Gegner Ritter?

Markus Ritter politisiert nämlich schon seit über 13 Jahren auf nationaler Ebene. Als Bauernpräsident gelang es dem St. Galler Nationalrat, viele Interessen der Bauern-Fraktion durchzuboxen. Er gilt deshalb als mächtiger Strippenzieher – der sich aber schon mit vielen im Parlament angelegt hatte. Während des Wahlkampfs sparte er nicht mit privaten Einblicken, zeigte sich auf seinem Bauernhof in Altstätten SG, den mittlerweile die Söhne führten. Gelingt Ritter die Krönung seines politischen Schaffens?

Kurz vor Schluss ist das Rennen offen: Ritter startete als Favorit, doch bald wurde klar, dass auch Pfister nicht chancenlos ist. Besonders bei SP und Grünen dürfte der Zuger punkten. Ritter selbst könnte bei der SVP Stimmen sammeln. Spannend wird auch, inwiefern das Parlament die Herkunft der beiden Kandidaten in die Entscheidung einbezieht. Während die Innerschweiz schon länger auf einen nächsten Bundesratssitz wartet, ist der Kanton St. Gallen mit Karin Keller-Sutter (61) bereits in der Landesregierung vertreten.

Sämtliche Parteien führten in den vergangenen Wochen Hearings mit den beiden Kandidaten durch. In die Karten schauen liess sich bislang die GLP. «Die Positionen von Martin Pfister sind näher an unseren Zielen», sagte Fraktionschefin Corina Gredig (37). Eine Wahlempfehlung sei das jedoch noch nicht. Die FDP empfiehlt derweil beide Kandidaten zur Wahl. Die SVP unterstützt «grossmehrheitlich» Markus Ritter. SP und Grüne liessen es nach den letzten Hearings noch offen, wen sie wählen – am Mittwochmorgen wird es eine letzte Fraktionssitzung geben.

