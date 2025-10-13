Medienkonferenz beendet
Die Medienkonferenz ist nun beendet. Eine Zusammenfassung erscheint in Kürze.
Schweiz bereits aktiv in der Klimapolitik
Letzter Punkt: Die Schweiz betreibe bereits eine aktive Klimapolitik. Die Schweiz habe das Pariser Übereinkommen unterzeichnet und sich zur Halbierung der Emissionen bis 2030 und dem Netto Null Ziel verpflichtet. Es würden bereits Grundlagen mit zahlreichen Fördermassnahmen zur Verfügung stehen. Das Kernanliegen der Initiative, sei damit erfüllt, so Keller-Sutter.
Verursacherprinzip sei nicht berücksichtigt
Die Initiative trage zudem dem Verursacherprinzip keine Rechnung. Nicht die, die am meisten Klimagase zahlen, sondern die, die viel erben. Die Initiative schaffe also keine Anreize für ein klimafreundliches Verhalten.
Die strikte Zweckbindung berge erhöhte Risiken
Der dritte Punkt betreffe die strikte Zweckbindung des Steuerertrags. «Man spricht eigentlich sehr wenig darüber», so Keller-Sutter. Bei der Klimapolitik berge die Zweckbindung erhöhte Risiken. Der Staat würde Geld für Fördermassnahmen ausgeben, nur weil es das Geld hätte und es ausgegeben werden müsste, anstatt dass zuerst nötige und wirksame Klimaschutzmassnahmen definiert würden.
Zweiter Punkt: «Die Initiative schwächt den Föderalismus»
Nun geht es zum zweiten Punkt: «Die Initiative schwächt den Föderalismus», so Keller-Sutter. Ausser Schwyz und Obwalden erheben alle Kantone eine Erbschaftssteuer und 23 Kantone zudem eine Steuer auf Schenkungen.
Das Potenzial der Kantone, Erbschaften über 50 Millionen zu besteuern, würde stark geschmälert. Ausserdem würden die Kantone einen Teil der Finanzautonomie verlieren, da sie die Mittel für die Klimapolitik einsetzen müssten, und nicht für ihr Dafürhalten.
Bundesrat befürchtet Steuerausfälle
«In den Diskussionen um Erbschaftssteuern geht manchmal vergessen, dass die vermögendsten und einkommensstärksten Steuerpflichtigen bereits heute einen sehr bedeutenden Beitrag an Steuereinnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden leisten», sagt Keller-Sutter. Zusätzliche Einnahmen würde man also bei Einkommens- und Vermögenssteuern wieder verlieren. Deshalb könne es sogar zu Steuerausfällen kommen.
2500 Steuerpflichtige betroffen
Keller-Sutter fokussiert sich auf vier Punkte, weshalb der Bundesrat die Ablehnung der Initiative empfiehlt. Der erste Punkt: Die Initiative würde die Attraktivität der Schweiz für vermögende Personen stark reduzieren und könnte dadurch zu Mindereinnahmen führen.
2500 Steuerpflichtige verfügen in der Schweiz über ein Vermögen über 50 Millionen Franken. Insgesamt würden sich ihre Vermögen auf 500 Milliarden Franken belaufen. Theoretisch würde die Erbschaftssteuer so über 4 Milliarden Franken einnehmen. Diese Annahme lasse jedoch Verhaltensanpassungen der Betroffenen ausser acht, argumentiert Keller-Sutter.
Wegzug von Superreichen
Bereits heute gebe es Erbschaftssteuern in gewissen Kantonen, sagt Dieth. Eine Steuer auf Bundesebene würde die Kantone konkurrenzieren. «Die Kantone befürchten, dass die Initiative zu erheblichen Steuerausfällen führen», so Dieth. Neuzuzüge könnten zurückgehen. Superreiche könnten wegziehen. Bis zu 2,8 Milliarden Franken Ausfälle könnten so bei den Kantonen entstehen.
Familienfirmen betroffen
Auch Markus Dieth, Aargauer Finanzdirektor und Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen, warnt: Arbeitsplätze seien gefährdet. Die neue Erbschaftssteuer würde bei Familienunternehmen Mittel entziehen, die dann fehlen würden. Dies könnte zum Verkauf der Firma führen, «um die Steuerschulden zu bezahlen».
«Wegzugssteuer wäre verfassungsrechtlich keine Option»
“Eine Wegzugssteuer wäre verfassungsrechtlich keine Option”, so Keller-Sutter. Das habe der Bundesrat bereits festgehalten hat.
Die neue Bundessteuer auf Erbschaften und Schenkungen hingegen würde unmittelbar mit der Annahme der Initiative wirksam.
Am 30. November 2025 kommt die Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» an die Urne. Die Juso fordert darin eine Erbschaftssteuer. Diese soll mehr Mittel für die Klimapolitik beschaffen.
Dafür soll der Bund zusätzlich zu den bereits bestehenden kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuern 50 Prozent auf Nachlässe und Schenkungen erheben. Die ersten 50 Millionen Franken pro Person würden nicht besteuert werden.
Die Einnahmen sollen gemäss Initiativtext «zur sozial gerechten Bekämpfung der Klimakrise sowie für den notwendigen Umbau der Wirtschaft» eingesetzt werden. Den Befürwortern geht die heutige Klimapolitik nicht weit genug.
Bundesrat und Parlament empfehlen ein Nein. Sie argumentieren, die Initiative sei ein falsches Instrument, um die Klimaziele zu erreichen und befürchten, dass vermögende Personen und Unternehmen daraufhin die Schweiz verlassen.
Um 14.30 Uhr informieren Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) und der Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen, der Aargauer Regierungsrat Markus Dieth (58), an einer Medienkonferenz darüber. Blick berichtet live.