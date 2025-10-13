Zweiter Punkt: «Die Initiative schwächt den Föderalismus»

Nun geht es zum zweiten Punkt: «Die Initiative schwächt den Föderalismus», so Keller-Sutter. Ausser Schwyz und Obwalden erheben alle Kantone eine Erbschaftssteuer und 23 Kantone zudem eine Steuer auf Schenkungen.

Das Potenzial der Kantone, Erbschaften über 50 Millionen zu besteuern, würde stark geschmälert. Ausserdem würden die Kantone einen Teil der Finanzautonomie verlieren, da sie die Mittel für die Klimapolitik einsetzen müssten, und nicht für ihr Dafürhalten.