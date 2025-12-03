DE
FR
Abonnieren

Bundesrat soll sich erklären
Walliser Ständerätin stinkt das vegane «Raclette» gewaltig

Agroscope entwickelte aus Sonnenblumenkernen eine pflanzliche Alternative zum Raclette. Für Ständerätin Marianne Maret ist es ein absolutes No-Go, dass der Bund solche Projekte finanziert. Sie verlangt eine Erklärung vom Bundesrat.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Kommentieren
1/4
Agroscope will eine pflanzliche Raclette-Alternative in den Detailhandel bringen.
Foto: Agroscope

Darum gehts

  • Mitte-Ständerätin Marianne Maret reicht Interpellation zu veganem Raclette ein
  • Bundesrat soll erklären, weshalb Agroscope solche Projekte umsetzt
  • Maret: «Dieses Produkt unterstützt die Schweizer Landwirtschaft überhaupt nicht»
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Im Kanton Wallis ist man über die vegane Raclette-Alternative von Agroscope überhaupt nicht erfreut. Mitte-Ständerätin Marianne Maret (VS, 67) hat nun deswegen sogar eine Interpellation beim Bundesrat eingereicht, wie die Zeitung «Le Nouvelliste» berichtet.

Die Regierung soll erklären, «welche Rolle der Bund bei der Finanzierung von Produkten spielen soll, die in direkter Konkurrenz zu Produkten aus der Schweizer Landwirtschaft stehen könnten», verlangt die Politikerin. Der Hintergrund: Agroscope ist das Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung.

Schlecht für die Bauern

Sie habe Agroscope aufgrund seiner Bedeutung für die Landwirtschaft bisher geschätzt, sagte Maret gegenüber der Zeitung. Nun sei sie enttäuscht: «Dieses Produkt unterstützt die Schweizer Landwirtschaft überhaupt nicht».

Mehr Raclette
Hier kommt das speziellste Raclettestübli der Schweiz
Präsentiert von
Hier kommt das speziellste Raclettestübli der Schweiz
«Teambildende Massnahme»
Das speziellste Raclettestübli der Schweiz
Raclette-Verbot gilt nur in einer Kantonshälfte
Käseposse im Wallis
Raclette-Verbot gilt nur in einer Kantonshälfte
Den doofen Maiskölbchen entkommen
Kochbuchautor erklärt
Den doofen Maiskölbchen entkommen
Das grösste Raclette der Welt kommt aus dem Wallis
So ein Käse
Wallis macht grösstes Raclette der Welt

Agroscope hatte die «Raclette-Alternative aus Schweizer Rohstoffen» im November präsentiert. Das Produkt werde aus hiesigen Sonnenblumenkernen hergestellt, hiess es damals. «Ziel war, ein genussreiches, pflanzliches Raclette-Erlebnis zu schaffen – ohne das Aroma des tierischen Produktes imitieren zu wollen.»

Kein «Raclette»!

Maret störte sich auch an der französischen Version der Pressemitteilung. Dort war zunächst von einem «pflanzlichen Raclette» die Rede. Für die Politikerin ist das «irreführend». Erst nach Protesten wurde der Text analog zur deutschen Version zu «pflanzliche Raclette-Alternative» geändert.

Doch für Maret geht es um mehr: Agroscope verliere mit solchen Projekten die eigentliche Aufgabe aus den Augen. Die Antwort des Bundesrates ist im März zu erwarten.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen