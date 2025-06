Kantone wollen im Oktober Stellung nehmen

Die Kantonsregierungen werden in den nächsten Monaten eine vertiefte Analyse der Verträge vornehmen, schreibt die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) in einer Medienmitteilung. Die KdK werde dann am 24. Oktober 2025 an einer ausserordentlichen Plenarversammlung Stellung nehmen.