Bundesrat Guy Parmelin
«Die Zölle von 15 Prozent gelten rückwirkend»

Wirtschaftsminister Guy Parmelin informiert am Mittwoch vor den Medien über den neuen Zollsatz der USA. Die 15 Prozent gelten rückwirkend auf Mitte November.
Publiziert: 17:13 Uhr
