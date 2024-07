Amherd will so viele Schweizer wie möglich anfeuern

1/2 Viola Amherd reist schon am Donnerstag nach Paris, um an einem Gipfel zum Thema Nachhaltigkeit und Sport teilzunehmen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Athletinnen und Athleten werden an den Olympischen Spielen in Paris auch von Bundespräsidentin Viola Amherd (62) angefeuert. Die Sport- und Verteidigungsministerin ist von Donnerstag bis Sonntag in der französischen Hauptstadt – und will die Gelegenheit auch für zahlreiche hochrangige Treffen und Gespräche mit Sportverbänden und -organisationen nutzen, wie das Verteidigungsdepartement mitteilt.

Im Zentrum ihrer Reise stehe aber der Besuch «von möglichst vielen Wettkämpfen» mit Schweizer Beteiligung.

Amherd trifft Macron

Vor der offiziellen Eröffnung der Sommerspiele nimmt Amherd heute auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) und des Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Thomas Bach (70) am Paris Summit 2024 teil, einem Gipfel zum Thema Nachhaltigkeit und Sport. Am Freitag wird sie an einem Empfang Macrons und an der Eröffnungszeremonie der Spiele teilnehmen.

Für den Sonntag habe Amherd die Einladung zum Empfang Capitale Olympique der Stadt Lausanne und des Kantons Waadt in der Maison Suisse angenommen, heisst es vom VBS weiter. Die von Präsenz Schweiz im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) organisierte Maison Suisse steht im Garten der Schweizer Botschaft und dient als Kommunikationsplattform.