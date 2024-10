Die 81. Olma ist am Donnerstag mit einem Festakt im Theater St. Gallen eröffnet worden. Bundespräsidentin Viola Amherd sprach beim Anlass über die Herausforderungen der Landwirtschaft.

Viola Amherd eröffnet in St. Gallen die 81. Olma

Olma-Direktorin Christine Bolt begrüsste Bundespräsidentin Viola Amherd bei der Eröffnungsfeier. Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Klimawandel schreite in hohem Tempo voran und verändere die Produktionsbedingungen der Landwirtschaft, so Bundespräsidentin Viola Amherd (Mitte) am Donnerstag während ihrer Rede im Theater St. Gallen.

«Auch heute muss sie erneut ihre Anpassungsfähigkeit und Resilienz unter Beweis stellen», sagte Amherd über die Landwirtschaft. Auch müssten die Bäuerinnen und Bauern unterschiedlichsten Forderungen aus der Politik und der Bevölkerung gerecht werden.

Amherd freut sich auf Säuli «Leonie»

Zum Schluss ihrer Rede sagte Amherd, dass sie sich auf das Ferkel «Leonie» freue und hoffe, dass dieses keine Angst vor dem Besuch aus Bern habe.

Tradition ist nämlich, dass ein Mitglied der Landesregierung während eines Rundgangs durch die Messe am Eröffnungstag ein «Säuli» im Arm hält.

Die Olma dauert bis zum 20. Oktober.