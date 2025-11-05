Der Bundesrat übernimmt die Kontrolle über das elektronische Patientendossier. Künftig sollen alle automatisch ein solches erhalten, sofern sie sich nicht aktiv dagegen wehren. SP-Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider informiert ab 14 Uhr über ihre Pläne.

Darum gehts Elektronisches Gesundheitsdossier wird automatisch für alle eröffnet

Opt-Out-Modell: Wer keines will, muss aktiv widersprechen

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Das elektronische Patientendossier ist ein Flop: Nur gut 124'000 Personen haben bisher freiwillig eine digitale Krankenakte erstellt – bei über 9 Millionen Einwohnern.

Jetzt nimmt der Bund die Zügel in die Hand, um das gescheiterte Projekt auf Touren zu bringen. Dafür bekommt es einen neuen Namen: elektronisches Gesundheitsdossier (E-GD).

Darin sollen wie bisher alle wichtigen Gesundheitsinformationen einer Person an einem Ort gebündelt werden. Ob Berichte von Ärztinnen, Medikamente, Laborwerte, Röntgenbefunde oder Impfausweis – im digitalen Dossier ist alles jederzeit einsehbar. Die Patienten selbst können etwa auch eigene Dokumente wie Patientenverfügungen, Notfallkontakte oder Arzneimittelunverträglichkeiten erfassen. Wer sich die Gesundheitsdaten anschauen kann, entscheiden die Betroffenen selbst.

Wer keines will, muss aktiv widersprechen

Für Patientinnen und Patienten gibt es aber eine gewichtige Änderung: Musste man sein eigenes E-Dossier bisher selbst anlegen, wird es nun jedem und jeder automatisch und kostenlos eröffnet.

Wer keine digitale Akte will, muss einer solchen Eröffnung aktiv widersprechen. Man kann sie aber auch jederzeit löschen lassen. Damit setzt der Bund auf ein Opt-Out-Modell.

Leistungserbringer müssen mitmachen

Während das E-GD für Patienten weiterhin freiwillig ist, werden künftig alle Leistungserbringer, also Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, Spitäler, Apotheken, Physiotherapeuten und so weiter, zur Nutzung des Systems verpflichtet. Das E-GD soll damit flächendeckend und einheitlich zur Anwendung gelangen.

Neu übernimmt der Bund auch die technische Umsetzung, die IT-Infrastruktur wird damit zentralisiert. So will der Bundesrat eine schweizweit einheitliche Lösung sicherstellen. Die Kantone wiederum übernehmen die laufenden Betriebskosten.

Per 2030 einführen

SP-Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (61) erhofft sich dadurch eine bessere Behandlungsqualität entlang der gesamten Versorgungskette und mehr Effizienz im Gesundheitssystem. «Ein entscheidender Schritt hin zu einer koordinierten Gesundheitsversorgung», schreibt der Bund in einer Medienmitteilung.

Die Vorlage geht nun ans Parlament. Läuft alles nach Plan, soll das neue E-Gesundheitsdossier auf das Jahr 2030 eingeführt werden.



