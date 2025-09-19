In den Kantonen entbrannte eine Abschaffungswelle des Frühfranzösisch. Jetzt greift der Bundesrat ein.

Streit um Frühfranzösisch: Jetzt misch sich Baume-Schneider ein. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Frühfranzösisch bleibt Pflicht an Schweizer Primarschulen, beschließt Bundesrat

Der nationale Zusammenhalt wird durch Bildungsharmonisierung gestärkt

Eine Mögliche gesetzliche Festschreibung beruht auf dem HarmoS-Konkordat

Immer mehr Deutschschweizer Kantone wollen das Frühfranzösisch abschaffen. Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider (61, SP) vermeldete erst diesen Monat in einem Interview, dass sie diese Entwicklung «sehr ernst» nehme. Eine Mitteilung des Bundes zeigt nun: Sie und ihre Bundesratskollegen meinen es sehr ernst. Sie haben heute den Frühfranzösisch-Befehl ausgegeben.

Konkret hat der Bundesrat die Arbeiten für ein neues Gesetz aufgegleist. Dieses soll vorschreiben, dass an Schweizer Primarschulen eine zweite Landessprache als Fremdsprache unterrichtet werden muss.

«Nationaler Zusammenhalt gefährdet»

Ein Eingriff in die kantonale Hoheit über die Bildung rechtfertigt der Bundesrat durch die Entwicklung, welche «die harmonisierte Schulbildung und den nationalen Zusammenhalt» gefährde. Ziel des Bundesrates ist es, «die Bedeutung der Landessprachen und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften zu sichern».

Die Regelung werde aber erst greifen, sollten die Kantone nicht von selbst zu einer Lösung kommen. Aktuell bestand ein Kompromiss unter den Kantonen zum frühen Fremdsprachenunterricht. Doch dieser Kompromiss hat zuletzt zu bröckeln begonnen. Die Kantonsräte von Zürich und St. Gallen haben eben erst den Ausstieg aus dem Frühfranzösisch beschlossen. Das Vorpreschen des Bundesrates dürfte auch als Reaktion darauf verstanden werden - und könnte andere Kantone von ähnlichen Entschlüssen abhalten.

Diese Varianten werden diskutiert

Konkret kann sich der Bundesrat zwei Varianten vorstellen, wie er den Artikel 15 des Sprachengesetzes anpassen möchte.

In der Variante 1 könnte der bestehende HarmoS-Kompromiss der Kantone im Sprachengesetz verankert werden. Konkret heisst es darin, dass zwei Fremdsprachen ab der Primarstufe erlernt werden: Englisch und eine Landessprache.

In der Variante 2 könnten Minimalvorgaben festgelegt werden. Dies würde für die Kantone einen grösseren Spielraum ermöglichen.



