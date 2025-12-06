Für viele Schweizerinnen und Schweizer gehört der Tannenbaum zur Weihnachtstradition dazu. So werden laut dem Waldeigentümerverband jährlich rund 1,7 Millionen Christbäume verkauft. Mit Abstand am beliebtesten sei die Nordmanntanne.

Beim Kauf eines Weihnachtsbaums entscheiden sich zwei Drittel aller Schweizerinnen und Schweizer für eine Nordmanntanne, wie Benno Schmid, Leiter Kommunikation, vom Waldeigentümerverband Waldschweiz auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Ebenfalls beliebt sind Fichte und Blaufichte, wie der Verband in einer Medienmitteilung Anfang Dezember schrieb.

Bis zum Verkauf stehen die Bäumchen rund zehn Jahre in sogenannten Christbaumkulturen. Dort werden sie unter professioneller Pflege zu schlanken und formschönen Bäumchen angezüchtet, wie es beim Waldeigentümerverband weiter hiess. Dafür werde entsprechendes Saatgut gebraucht. Während die Samen von Fichte und Blaufichte aus der Schweiz kommen, würden die der Nordmanntanne oft aus dem Kaukasus importiert.

Unabhängig von der Herkunft der Samen werden Bäume von IG Suisse Christbaum, der Dachorganisation der schweizerischen Christbaumproduzenten, mit einem Schweizer Gütesiegel versehen, sofern sie den Qualitäts- und Umweltstandards des Vereins entsprechen. Denen, die auf ihrem Baum ein Logo mit vier Tannen und Schweizer Kreuz entdecken, garantieren die Christbaumproduzenten ein schönes Weihnachtserlebnis mit Schweizer Herkunft.