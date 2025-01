Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird der Schweizer Botschafter in den USA die Schweiz bei der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar offiziell vertreten. Die Einladungen seien aber noch nicht verschickt worden.

Der Schweizer Botschafter in den USA, Ralf Heckner, dürfte bei der Amtseinführung von Donald Trump teilnehmen. Foto: Lichtsteiner Benno

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Schweizer Botschafter in den USA die Schweiz offiziell bei der Amtseinführung des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar vertreten wird. Die Einladungen wurden allerdings noch nicht versendet.

Traditionell würden die ausländischen Botschafter in Washington D.C. zur Amtseinführung des neuen Präsidenten eingeladen, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Demnach werde die Schweiz wohl von Botschafter Ralf Heckner offiziell vertreten.

Aus Graubünden in die weite Welt

Heckner ist in Davos aufgewachsen und hat eine langjährige diplomatische Karriere hinter sich. Vor seiner jetzigen Tätigkeit in Washington, D.C., war er Botschafter der Schweiz in Indien und Bhutan.

Davor leitete er das Krisenmanagementzentrum der Schweiz, das sich um die Notfallhilfe für Schweizer Bürgerinnen und Bürger kümmerte, die von globalen Krisen wie Konflikten, Naturkatastrophen und terroristischen Anschlägen betroffen waren.

Während seiner Amtszeit als Botschafter in Kenia, Burundi, Ruanda, Somalia und Uganda sowie als ständiger Vertreter beim Büro der Vereinten Nationen in Nairobi hat sich der Diplomat dafür eingesetzt, dass Vermögenswerten aus Korruption und Verbrechen in Kenia zurückgeführt werden können.