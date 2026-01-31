DE
FR
Abonnieren

Blocher zu Vorfall mit US-Cops
«Er stieg mit gezogener Pistole aus»

Bei «Tele Blocher» spricht der alt Bundesrat über die Situation in Minneapolis und seine eigenen Erfahrungen mit der US-Polizei.
Publiziert: 16:36 Uhr
|
Aktualisiert: 16:38 Uhr
Kommentieren
Mehr Politik-Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen