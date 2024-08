BKW gibt Kosten für 2025 bekannt Berner Energiekonzern senkt die Strompreise

Bis Ende August müssen die Grundversorger ihre Stromtarife an den Bund gemeldet haben. Die Behörde Elcom informiert am 5. September darüber. Doch bereits in diesen Tagen werden erste Strompreise für das kommende Jahr bekannt. Die Details im Ticker.