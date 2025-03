Alpine Steinfliege zur «neuen Art des Jahres» gekürt

Die Schweiz beherbergt eine grosse Vielfalt an Steinfliegen. 127 der 516 in Europa bekannten Arten leben hierzulande. Foto: Swiss Systematics Society

Eine Art taufte er auf den Namen Dictyogenus nadigi - zu Ehren des 2003 verstorbenen Entomologen Adolf Nadig. Letzterer leistete bei der Erforschung der Quellenfauna des Schweizerischen Nationalparks Pionierarbeit.

Die Schweiz beherbergt eine grosse Vielfalt an Steinfliegen. 127 der 516 in Europa bekannten Arten leben hierzulande, wie die Swiss Systematics Society (SSS) am Mittwoch weiter mitteilte. Die Arten der Gattung Dictyogenus sind vor allem an den grossen Wildbächen und Flüssen der Alpen bis in Höhen von 2700 Meter zu finden.

Trotz ihrer weiten Verbreitung sei in vielen Regionen ein alarmierender Rückgang der Steinfliegen zu verzeichnen, teilte die SSS weiter mit. So auch in der Schweiz, wo rund 40 Prozent der Arten auf der Roten Liste stehen.

Steinfliegen, lateinisch Plecoptera, gehören zur Gruppe der Wasserinsekten. Ihren Namen tragen sie, weil sie mit Vorliebe auf Steinen am Ufer landen.

Weil sie nur an intakten Bächen und Flüssen vorkommen, werden Steinfliegen als Indikatoren für die Wasserqualität verwendet. Ihre Anwesenheit zeigt an, dass ein Gewässer nicht verschmutzt und gut mit Sauerstoff versorgt ist.

Wasserinsekten seien faszinierende Wesen, schreibt die SSS weiter: Bei vielen Arten haben die ausgewachsenen Tiere nur ein sehr kurzes Leben in der Luft. Sie sterben, nachdem sie ihre Eier in den Gewässern ablegt haben. Dort entwickeln sich ihre Larven - womit ein neuer Zyklus beginnt.