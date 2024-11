2023 haben die Kosten der Alters- und Pflegeheime gegenüber 2022 um 5 Prozent und jene der Hilfe und Pflege zu Hause um 7 Prozent zugenommen. Zusammen beliefen sie sich auf 15 Milliarden Franken und machten so das stärkste Wachstum des vergangenen Jahrzehnts aus.

Kosten und Pflegezeit in Alters- und Pflegeheimen 2023 angestiegen

Kosten und Pflegezeit in Alters- und Pflegeheimen 2023 angestiegen

Die Betreuung von älteren Menschen in Alters- und Pflegeheimen ist eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. (Archivbild) Foto: OLIVER BERG

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Weiter teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mit, die Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen hätten noch nie so viel Pflege benötigt wie 2023. Für jede beherbergte Person seien durchschnittlich 110 Pflegeminuten pro Tag aufgewendet worden, ein Plus von vier Prozent gegenüber 2022.

Der gleiche Trend zeigt sich gemäss BFS bei den Spitex-Diensten: 2023 nahm jede Klientin respektive jeder Klient in der Schweiz durchschnittlich 56 Pflegestunden in Anspruch, ein Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.