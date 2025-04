Besuch in Neuenburg Hier konnte jeder ein Selfie mit den Bundesräten machen

Der Bundesrat hat am Mittwoch seine wöchentliche Sitzung in Neuenburg abgehalten. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter wählte diesen Ort nicht zufällig aus. Am Nachmittag nahm der Bundesrat ein Bad in der Menge.

