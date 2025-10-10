Chinas Aussenminister Wang Yi (links), Bundesrat Ignazio Cassis (Mitte) und der Schweizer Botschafter in Peking, Jürg Burri (rechts), am Freitag beim Besuch der Burg Castelgrande in Bellinzona.
Foto: Elia Bianchi
Nach dem Gespräch gaben die beiden Minister am Fuss des Castelgrande, einer drei Burgen der Tessiner Kantonshauptstadt, eine gemeinsame Erklärung ab. Wangs Besuch in der Schweiz fiel mit dem 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern zusammen.