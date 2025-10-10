Bundesrat Ignazio Cassis hat seinen chinesischen Amtskollegen, Aussenminister Wang Yi, am Freitag in Bellinzona empfangen. Das Treffen fand anlässlich der 4. Runde des strategischen Dialogs zwischen der Schweiz und China statt.

Chinas Aussenminister Wang Yi (links), Bundesrat Ignazio Cassis (Mitte) und der Schweizer Botschafter in Peking, Jürg Burri (rechts), am Freitag beim Besuch der Burg Castelgrande in Bellinzona. Foto: Elia Bianchi

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach dem Gespräch gaben die beiden Minister am Fuss des Castelgrande, einer drei Burgen der Tessiner Kantonshauptstadt, eine gemeinsame Erklärung ab. Wangs Besuch in der Schweiz fiel mit dem 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern zusammen.