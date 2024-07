Das ÖV-Billet aus Papier gibt es weiterhin

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Bis Nachfolgelösungen im Markt eingeführt sind, bleiben Fahrkarten aus Papier im Sortiment des öffentlichen Verkehrs.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Entwertungskarten aus Papier sollen im öffentlichen Verkehr weiterhin verkauft werden. Auf Ende 2025 entfällt allerdings die landesweite Pflicht für den Betrieb von Entwertern, regional können diese weiterbetrieben werden

Das hat der Strategierat der Alliance Swiss Pass nach Beurteilung der Entwicklung beschlossen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Alternativen für die Papier-Entwertungskarten seien umgesetzt oder in Ausarbeitung. Die papierenen Entwertungskarten bleiben im Sortiment des öffentlichen Verkehrs, bis die Nachfolgelösungen im Markt eingeführt sind.

Keine Entwertungskarten mehr in der Westschweiz

Die Nachfrage nach Entwertungskarten (Ein- und Mehrfahrtenkarten) sei in den letzten Jahren stetig zurückgegangen und konzentriere sich nur noch auf einzelne Regionen, so die Alliance Swiss Pass. In Teilen der Westschweiz gibt es demnach schon länger keine Entwertungskarten mehr.

Allerdings können die Verbünde Entwertungskarten weiterhin anbieten und die Transportunternehmen Entwerter betreiben.