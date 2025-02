Am Prozess gegen die linksalternative Beiz herrscht das grosse Schweigen

1/5 Zum Vorfall kam es im Juli 2022 in der Berner Brasserie Lorraine. Foto: Keystone

Am Prozess in Bern gegen das Szenelokal Brasserie Lorraine herrscht das grosse Schweigen. Alle befragten Personen aus dem Umfeld der Genossenschaftsbeiz verweigerten am Montag die Aussage.

Das linksalternative Lokal wehrt sich gegen eine Verurteilung wegen Rassendiskriminierung. Im Juli 2022 war das Konzert einer Berner Reggae-Band abgebrochen worden, weil Gäste die afrikanische Kleidung und die Rastalocken von weissen Bandmitgliedern als kulturelle Aneignung empfunden hatten. (Lies hier die Hintergründe und Absurditäten des Prozesses.)

Bandmitglied machte Aussage

Die Staatsanwaltschaft kam gemäss Strafbefehl zum Schluss, die Menschenwürde sei verletzt worden, indem man hellhäutigen Personengruppen nur einen beschränkten Anspruch auf ihre sozialen und kulturellen Menschenrechte zugebilligt habe.

Das Lokal wurde zu einer Busse von 3000 Franken verurteilt. Der Brasserie wirft die Staatsanwaltschaft zudem vor, sie habe durch ihr Schweigen zu den Vorwürfen die Aufklärung der Straftat behindert.

Der Sänger der Band sagte am Montag vor dem Regionalgericht, er halte den Prozess für unnötig. Den Entscheid über den Konzertabbruch habe die Band den Veranstaltern überlassen. Der Fall, der international für Schlagzeilen sorgte, habe «positive und negative Sachen ausgelöst».