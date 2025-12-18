DE
Bereits zum zweiten Mal
Waadt feiert Bundespräsident Guy Parmelin

Mit einem Glanzresultat von 203 Stimmen wurde SVP-Wirtschaftsminister Guy Parmelin zum BUndespräsidenten 2026 gewählt. In seinem Heimatkanton Waadt wurde er am Donnerstag entsprechend gefeiert.
Guy Parmelin stieg am frühen Nachmittag mit mehreren Persönlichkeiten, darunter Christelle Luisier Brodard, Präsidentin des Waadtländer Staatsrats, in einen Sonderzug ein.
Foto: ANTHONY ANEX
Guy Parmelin ist der neue Bundespräsident.
Der frisch gewählte Bundespräsident Guy Parmelin ist am Donnerstag in seinem Heimatkanton gefeiert worden. Der Waadtländer SVP-Politiker aus Bursins übernimmt das Amt des Bundespräsidenten zum zweiten Mal nach 2021.

Der 66-jährige Waadtländer Parmelin war vergangene Woche von der Bundesversammlung mit einem Glanzresultat von 203 Stimmen zum Bundespräsidenten für das Jahr 2026 gewählt worden.

Der Sonderzug mit der Festgesellschaft fuhr um 13 Uhr in Bern ab. Er machte einen Zwischenstopp in Freiburg, bevor es in den Heimatkanton von Parmelin weiterging. Am späten Nachmittag wurde Parmelin in der Hotelfachschule Lausanne erwartet, wo die offizielle Zeremonie mit über 400 Gästen, darunter auch SVP-Präsident Marcel Dettling, stattfinden sollte.

Weitere Politiker begleiteten Parmelin, darunter die derzeitige Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (FDP) und die Präsidentin des Waadtländer Staatsrats Christelle Luisier Brodard (FDP).

