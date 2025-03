Belästigung, Drohung, Gewalt Antisemitismus-Vorfälle in Westschweiz fast verdoppelt

Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in der Westschweiz hat sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 90 Prozent erhöht. Das sei beispiellos, schrieb die Anti-Diffamierungsorgansation Cicad am Freitag in ihrem Jahresrapport.

Publiziert: 15:45 Uhr | Aktualisiert: vor 36 Minuten