Beitrag an Gebäudeschäden Hausbesitzer sollen nach schweren Erdbeben zahlen

Nach einem schweren Erdbeben in der Schweiz sollen Hausbesitzende laut dem Bundesrat im Umfang von maximal 0,7 Prozent der Gebäudeversicherungssumme einen Beitrag an die Schäden leisten. Eine diesbezügliche Botschaft will der Bund bis Ende 2024 erarbeiten.