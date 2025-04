Wer wegen einer Bagatelle die Notfallaufnahme eines Spitals aufsucht, soll künftig dafür eine Gebühr bezahlen. Daran hält die zuständige Nationalratskommission fest - trotz vieler kritischer Stimmen in der Vernehmlassung. Nun ist der Nationalrat am Zug.

Wer wegen einer Bagatelle die Notfallaufnahme eines Spitals aufsucht, soll künftig eine Gebühr von 50 Franken bezahlen. (Themenbild) Foto: ANTHONY ANEX

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mit 13 zu 12 Stimmen hat die Sozial- und Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N) die Vorlage zur Einführung einer höheren Kostenbeteiligung für Bagatellfälle in der Spitalnotfallaufnahme verabschiedet, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. In der Vernehmlassung hatte die Idee von Verbänden und Parteien fast ausschliesslich Ablehnung erfahren.

Die SGK-N hält trotzdem daran fest. Das Konzept der Kommissionsmehrheit sieht vor, dass Versicherten bei jedem Aufsuchen der Spitalnotaufnahme ein Zuschlag von fünfzig Franken auf den Selbstbehalt erhoben wird. Dabei soll es Ausnahmen geben. Die Kompetenz zur Einführung und Umsetzung dieser Massnahme soll bei den Kantonen liegen.

Als Nächstes wird der Bundesrat zur Vorlage Stellung nehmen, bevor die grosse Kammer an der Reihe ist.