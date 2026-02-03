72 Medikamente sind in der Schweiz knapp, darunter Antibiotika und starke Schmerzmittel. Nun müssen Pflichtlager zur Überbrückung angezapft werden.

Darum gehts Das Bundesamt vermeldet Versorgungsengpässe bei 72 Medikamenten in der Schweiz

Vor allem Antibiotika und starke Schmerzmittel sind betroffen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung hat am Dienstag Versorgungsengpässe bei 72 Medikamenten vermeldet. Betroffen sind vor allem Antibiotika und starke Schmerzmittel, bei denen auf die Pflichtlager zurückgegriffen werden muss.

Die Meldestelle für lebenswichtige Humanarzneimittel hat seit 2015 den Auftrag, Versorgungsengpässe oder Lieferunterbrüche bei lebenswichtigen Arzneimitteln zu erfassen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen, falls die Wirtschaft die Situation nicht mehr eigenständig bewältigen kann. Anbieter von meldepflichtigen Arzneimitteln sind verpflichtet, Versorgungsstörungen der Meldestelle zu melden.

Auf der aktuellen Listen sind mehrere Antibiotika vermerkt sowie Opioide, bei denen die Versorgungsengpässe gemäss Angaben des Bundesamtes kurzfristig, das heisst über einen Zeitraum von zwei bis vier Monaten, überbrückt werden können.