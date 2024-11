Basel stimmt ab Basler Regierungspräsident macht sich für den ESC stark

Der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer (LDP) hat sich am Montag an einer Medienkonferenz für die Ausgabenbewilligung zur Durchführung des Eurovision Song Contest (ESC) stark gemacht. Die Stimmbevölkerung von Basel-Stadt entscheidet am 24. November.