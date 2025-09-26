Zwischen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und der UBS läuft seit Wochen ein harter Fight. Es geht darum, wie viel Eigenkapital die Bank braucht. Nun zeigt sich: Keller-Sutter bleibt hart. Das neue Bankenpaket sieht strenge Vorschriften für die UBS vor.

1/5 Finanzministerin Karin Keller-Sutter gibt gegenüber der UBS nicht nach. Sie stellt harte Regelungen für die Grossbank vor. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Bundesrat macht mit der Verschärfung der Eigenmittel-Vorschriften für die UBS ernst. Er hat nun die Vernehmlassung zur Änderung des Bankengesetzes und der Eigenmittelverordnung eröffnet. Das Paket sieht die angekündigte vollständige Unterlegung der Auslandstöchter systemrelevanter Banken mit Eigenkapital vor.

Für die Grossbank UBS sollen damit Vorschriften gelten, gegen die sich die Grossbank in den letzten Monaten vehement gewehrt hat. Laut Schätzungen des Finanzdepartements würden die verschärften Eigenmittelanforderungen für die Auslandstöchter einen zusätzlichen Kapitalbedarf von rund 23 Milliarden US-Dollar ausmachen, die UBS selbst geht von 24 Milliarden aus. In den vergangenen Wochen war im Umfeld der UBS gar ein allfälliger Wegzug der Grossbank aus der Schweiz ins Spiel gebracht worden.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter (61, FDP) lässt sich davon offenbar nicht beeindrucken. Sie hat keine Änderungen an dem Paket vorgenommen, das im Juni in seinen Grundzügen vorgestellt worden war. Voraussichtlich im nächsten Jahr wird das Parlament die geplanten neuen Vorschriften diskutieren.