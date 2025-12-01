Solothurner Gemeinde lässt 138 Abstimmungscouverts liegen

Einen Tag nach den Abstimmungen sind am Montag in Balsthal SO 138 Abstimmungscouverts in einem Briefkasten entdeckt worden. Die Endergebnisse der Abstimmungen bleiben jedoch unverändert. Es ist bereits das zweite Mal, dass Balsthal bei den Abstimmungen patzt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schon wieder Balsthal SO! Nun blieben 138 Couverts in einem Briefkasten liegen. Schon bei der Abstimmung zur AHV-Reform 2022 gab es eine Panne. Damals verwechselte die Gemeinde Balsthal die Ja- und Nein-Stimmen, was zum Kippen des Kantonsresultats führte. Der Kanton Solothurn hatte die AHV-Reform danach abgelehnt statt angenommen. Am gesamtschweizerischen Resultat änderte der Fehler damals nichts.

Nun seien Prozesse eingeleitet worden, um die internen Abläufe zu überprüfen, sagte eine Sprecherin des Kantons Solothurn am Montagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auswirkungen auf die kantonalen und nationalen Endergebnisse hatten die zusätzlichen Couverts nicht. Nur die Stimmbeteiligung stieg in der Gemeinde um knapp vier Prozent.