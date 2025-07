Wieder gibt es Verzögerungen: Die USA verschieben die Lieferung der bestellten Patriot-Systeme an die Schweiz. Das US-Verteidigungsministerium priorisiert Lieferungen an die Ukraine.

Die Schweiz setzt auf das amerikanische Boden-Luft-Verteidigungssystem Patriot. Foto: Keystone

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Erneut ein Rückschlag für die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz: Die USA liefern die bestellten Patriot-Systeme für die Boden-Luft-Verteidigung später an die Schweiz. Das US-Verteidigungsministerium hat dem Verteidigungsdepartement (VBS) in Bern mitgeteilt, dass die Auslieferung wegen Prioritäten zugunsten der Ukraine verschoben werde. Dies schreibt das VBS am Donnerstag in einer Mitteilung.

Wörtlich hält das VBS fest: «Am 16. Juli hat das US-Verteidigungsdepartement das VBS informiert, dass auch die Schweiz von der neuen Priorisierung betroffen ist und sich die für sie bestimmten Lieferungen verzögern werden.» Der Bundesrat sei anschliessend darüber informiert worden.

Die Schweiz erhält erst spätere Produktionslose. Unklar ist, ob auch Lenkwaffen betroffen sind. Bern hatte 2022 fünf Systeme bestellt, die ab 2027 geliefert werden sollten. Bereits 2024 war bekannt geworden, dass Patriot-Lenkwaffen später kommen – ebenfalls wegen US-Lieferungen an die Ukraine, wie Blick-Recherchen damals zeigten.

