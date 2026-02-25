Elefantenkuh Indi vom Zoo Zürich ist trächtig

Die Elefantenkuh Indi im Zoo Zürich erwartet nach 19 Monaten Trächtigkeit Nachwuchs. Das Elefantenbaby wird zwischen Ende April und Anfang Juni erwartet. Vater ist der 21-jährige Elefantenbulle Thai, Indi gilt als erfahrene Mutter.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Elefantenkuh Indi ist in freudiger Erwartung: Im Frühjahr soll sie ein Jungtier zur Welt bringen. Das zuletzt im Zoo Zürich geborene Elefantenbaby Zali war im vergangenen Jahr im Alter von wenigen Monaten nach einem Unfall verstorben.

Die 40-jährige Indi sei seit bald 19 Monaten trächtig, teilte der Zoo Zürich am Mittwoch mit. Vater des noch ungeborenen Kalbs ist der 21-jährige Elefantenbulle Thai. Indi gelte als sehr erfahrene Elefantenkuh, sie habe bereits mehrmals erfolgreich geboren.

Der Zoo erwartet die Geburt des Elefantenbabys zwischen Ende April und Anfang Juni. Die maximale Tragezeit bei Asiatischen Elefanten beträgt 22 Monate.

Im vergangenen September war Elefanten-Jungtier Zali im Zoo Zürich verstorben, nachdem er sich beim Spielen eine schwerwiegende Beinverletzung zugezogen hatte. Zali kam in der Nacht auf Ostersamstag zur Welt. 2022 starb Elefanten-Baby Umesh zweijährig, nachdem es einen Herpesvirus eingefangen hatte.