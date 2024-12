Am dem nächsten März dürfen Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Autobahn den Autopilot verwenden und dabei das Lenkrad loslassen. Sie müssen aber jederzeit bereit sein, die Kontrolle zu übernehmen, wenn das System sie dazu auffordert.

1/5 Ab März dürfen Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Autobahn den Autopiloten verwenden und dabei das Lenkrad loslassen. Foto: Blick

Auf einen Blick Bundesrat erlaubt automatisiertes Fahren und Parkieren ab 1. März

Führerlose Fahrzeuge auf bewilligten Strecken mit Überwachung durch Operator möglich

Kantone zuständig für Streckenbewilligung, Fahrzeuge benötigen Typengenehmigung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Bundesrat hat am Freitag eine entsprechende Verordnung verabschiedet, die am 1. März in Kraft tritt, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte.

In der Verordnung ist weiter festgehalten, dass ab diesem Zeitpunkt auch das automatisierte Parkieren eines Autos erlaubt sein wird, ohne dass sich ein Fahrer im Innern des Fahrzeuges befindet – jedoch nur auf dafür definierten Parkplätzen und Parkhäusern.

Operator muss Fahrzeug überwachen

Ebenfalls möglich wird der Einsatz von führerlosen Fahrzeugen auf bewilligten Strecken. Sie müssen jedoch von einem Operator in einer Zentrale überwacht werden. Wenn das Fahrzeug eine Situation nicht selber lösen kann, soll der Operator zum Beispiel ein Fahrmanöver vorschlagen.

Für die Bewilligung der Strecken sind die Kantone zuständig. Führerlose Fahrzeuge könnten insbesondere für den Gütertransport und auf der letzten Meile attraktiv sein, schreibt der Bundesrat. Er betont ausserdem, dass Fahrzeuge mit Automatisierungssystemen eine Typengenehmigung benötigten. Ausserdem müssten die Hersteller «auf umfassende Weise nachweisen, wie die Verkehrssicherheit und der Verkehrsfluss» gewährleistet werden können.