Ausmass unklar Stromausfall in mehreren Quartieren in der Stadt Bern

In der Stadt Bern ist am Samstagvormittag in mehreren Quartieren der Strom ausgefallen. Betroffen war das Gebiet Schosshalde. Das genaue Ausmass des Stromausfalls und dessen voraussichtliche Dauer waren vorerst unklar.

Publiziert: vor 21 Minuten | Aktualisiert: vor 5 Minuten