Aufatmen in Bundesbern Europarat erkennt Verbesserungen der Schweiz in Sachen Klima

Der Europarat hat Verbesserungen der Schweiz in Sachen Klimaschutz erkannt. Das Ministerkomitee der Strassburger Staatenorganisation verlangte am Freitag in einer Stellungnahme von der Schweiz eine weitere Berichterstattung.

Publiziert: vor 34 Minuten | Aktualisiert: vor 21 Minuten