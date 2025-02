Die Initiative für eine Zukunft der Juso löst grosses Echo aus. Die Besteuerung von Millionenerbschaften zugunsten des Klimas ist vielen ein Dorn im Auge. Es formiert sich breiter Widerstand. (Archivbild) Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik - steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» der Juso fordert eine Besteuerung von 50 Prozent auf Nachlässen und Schenkungen von mehr als 50 Millionen Franken. Dieses Geld soll in Klimaschutzmassnahmen investiert werden. Dies würde auch Unternehmerinnen und Unternehmer treffen.

Swiss Family Business, eine Plattform von Familienbetrieben, warnt eindringlich vor den Folgen bei Annahme der Initiative. Eine von ihr in Auftrag gegebene Studie geht von jährlichen Steuerausfällen von über 2 Milliarden Franken aus. Die Initiative würde viele Familienunternehmen treffen und zum Verlust von Innovation und Arbeitsplätzen führen, sagte Mitte-Ständerat und Gewerbeverbandspräsident Fabio Regazzi am Donnerstag in Bern vor den Medien.