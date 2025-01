Die Männchen auf den Stadtzürcher Strassenschildern sollen Gesellschaft erhalten: Nicht nur Männer sollen abgebildet werden, sondern auch Frauen, Schwangere, lesbische Paare oder Seniorinnen am Stock. Das Parlament hat am Mittwoch einen Vorstoss der SP überwiesen.

Zürich will Frauen auf Strassenschildern

Zürich will Frauen auf Strassenschildern

Auch Schwangere, lesbische Paare oder Seniorinnen am Stock

1/2 Sehen so schon bald Zürcher Verkehrsschilder aus (Symbolbild aus Schweden)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die linke Mehrheit überwies das SP-Postulat mit 73 zu 41 Stimmen an den Stadtrat. Dieser muss nun prüfen, wie er die bisher «männlich geprägten» Strassenschilder diverser gestalten kann.



«Es ist an der Zeit, Frauen im Strassenbild sichtbarer zu machen», begründete Rahel Habegger (SP) den Vorstoss. Die Stadt Zürich orientiere sich immer noch viel zu stark am arbeitenden, kinderlosen Mann, der mit dem Auto unterwegs sei. «Symbole sagen aber immer etwas über unsere Werte aus.»

SVP: «Unsinnig»

Die SVP bezeichnete den Vorstoss als «unsinnig». Damit werde doch nichts für die Gleichstellung gemacht. Auch die FDP fand es «schlicht unnötig», die Steuerzahlenden mit so etwas zu belasten. Bei Verkehrsschildern gehe es um Sicherheit, nicht um Politik.



Die FDP ortete zudem ein neues Problem. "Wie sollen denn Frauen abgebildet werden?", fragte Yasmine Bourgeois. "Mit Rock und langen Haaren? Und wie gross sollen die Brüste sein?" Der Antrag der EVP auf eine «geschlechtsneutrale Gestaltung» hatte jedoch keine Chance.



Inspiration für den SP-Vorstoss ist die Stadt Genf, welche bereits im Jahr 2020 die Hälfte ihrer «Mann mit Hut»-Signalisationen durch «weniger männliche» Symbole ersetzte.